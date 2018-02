Policial e GCMs são presos por roubo de caixas

Investigações que duraram seis meses e que contaram com o apoio da 5.ª Delegacia do Patrimônio (Roubo a Banco), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), apontam que o PM e os GCMs colaboravam com o bando, pedindo para viaturas se deslocarem para locais distantes de onde ocorriam os furtos aos caixas eletrônicos, facilitando a ação da quadrilha. "Eles escolhiam o alvo de acordo com a facilitação do PM e dos GCMs", afirmou o delegado Celso Marchiori.

Segundo o delegado, já está confirmada a participação do bando no furto de pelo menos sete caixas eletrônicos nas cidades de Holambra, Jaguariúna, Serra Negra, Mogi Guaçu e Pedreira, entre agosto e novembro deste ano.

Além dos agentes de segurança, também foram presos ontem Luís Fernando de Souza, João Paulo Nascimento e Paulo Henrique Amaral de Pinho, todos acusados de participação no ataque aos caixas. Outro criminoso está foragido. Além das prisões, foram cumpridos também dez mandados de busca e apreensão nas casas e locais de trabalho dos acusados. Segundo Marchiori, os bens dos suspeitos deverão ser confiscados pela Justiça.

Pelo menos mais 14 pessoas já foram identificadas durante as investigações, incluindo PMs, e deverão ser presas nos próximos dias./W.C.