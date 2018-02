Policial é detido após sacar revólver em bar Um agente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecente (Dise) de Santo André, no ABC paulista, foi detido por volta das 2 horas de anteontem depois de discutir com outros clientes, sacar um arma e fazer ameaças dentro do bar Favela da Vila, na Rua Mourato Coelho, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e deteve o policial. O caso foi encaminhado para o 14.º Distrito Policial, de Pinheiros. A Polícia Civil não quis fornecer mais informações.