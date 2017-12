Policial e comerciante são baleados durante assalto a padaria

O assalto a uma padaria na região de Santo Amaro, zona sul da capital paulista, terminou com duas pessoas feridas na noite desta quarta-feira, 28. O policial civil Fábio Simão Taliba, 38 anos, investigador do 26º Distrito Policial(Sacomã), e a comerciante Elisabeth de Souza Moreno, 55, foram baleados. Elisabeth é dona da padaria Villa Limone Panetteria & Ristorante, localizada na Rua Verbo Divino, na Vila Cruzeiro. Acompanhado de um amigo, o investigador, que tomava cerveja, segundo testemunhas, foi abordado por um de dois bandidos que, após renderem o segurança na porta da padaria, entraram no estabelecimento. No local, estavam apenas os dois clientes, dez funcionários e Elisabeth. Ao se aproximar do investigador, um dos criminosos perguntou para Fábio se ele era policial. Sem responder, Fábio se levantou, sacou sua pistola calibre 45, dando início ao tiroteio. Baleado, o policial foi levado pelo amigo ao Hospital São Luiz, onde segue internado, já fora de perigo. Atingida nas costas por uma bala, a comerciante está internada no Hospital Regional Sul. Antes do tiroteio, o outro assaltante já havia separado maços de cigarros e 900 reais do caixa. A dupla fugiu em duas motos. Uma mochila preta e amarela, pertencente a um dos assaltantes, foi deixada na padaria. Dois suspeitos foram detidos minutos depois e encaminhados pela polícia ao 11º Distrito Policial, de Santo Amaro, mas, por não terem sido reconhecidos pelas testemunhas, serão liberados. O bandido que trocou tiros com o investigador teria sido baleado em uma das pernas segundo alguns dos funcionários da padaria. (Colaborou Ricardo Valota, do estadão.com.br)