Policial é baleada em assalto a pizzaria

A policial militar Rosineide Alves, de 40 anos, está internada após ser baleada num assalto a pizzaria em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O crime ocorreu no domingo. Rosineide foi atingida por três tiros, na região do pulmão e virilha, ao reagir desarmada. O autor dos disparos seria um jovem de 17 anos, que teria tentado assaltar o local com Rafael Santana Gurgel, de 20 anos. Os dois foram detidos e encaminhados ao 14º DP.