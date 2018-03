Policial do Bope e primo são mortos a tiros Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e um primo dele foram mortos a tiros no fim da noite de anteontem no Conjunto Santa Maria, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Os dois estavam em um bar quando homens chegaram em um veículo, fizeram vários disparos contra os dois e fugiram. A polícia trabalha com a hipótese de o assassinato ter sido cometido por milícias da região.