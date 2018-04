Policial diz que revidou agressão de deputado O criminalista Daniel Bialski, que defende os policiais envolvidos na briga com o deputado estadual Antonio Sousa Ramalho (PSDB), vai pedir as imagens do circuito interno casa de shows Villa Country, na Barra Funda. "Elas mostram que o policial Pedro Henrique Reis apenas revidou um soco do deputado", diz o investigador Otávio Bruno Yokota Fabricatore, um dos acusados.