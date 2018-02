Policial de UPP mata modelo em bar no Méier O modelo e promotor de eventos Rodrigo Paulo Neves Cardoso, de 29 anos, foi morto após discutir com um PM em um bar no Méier, zona norte do Rio, na madrugada de ontem. Durante luta corporal, o policial André Felipe Rebello, de 22 anos, que estava de folga, sacou a arma e acabou atirando. Atingido no peito, a vítima morreu no local. Rebello foi preso em flagrante e liberado após prestar depoimento. Ele trabalha na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos Morros do Adeus e da Baiana, no Complexo do Alemão.