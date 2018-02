Policial da Rota é confundido com ladrões e morto por colegas na zona sul de SP Ao ser confundido com um bandido, o soldado Rodrigo Aparecido Pansani, de 27 anos, das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), foi morto a tiros, às 20h45 de anteontem, por colegas das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta, na Avenida dos Bandeirantes, perto do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Pansani estava à paisana, dirigia sua moto e usava capacete. De arma em punho, tentou ajudar os colegas que perseguiam um carro roubado. Três ladrões haviam invadido uma casa na região e fugido em um Stilo, Houve tiroteio, e um PM foi baleado de raspão. Pansani passava por ali e tentou ajudar. Foi abordado pelos colegas e baleado ao se virar. Os ladrões fugiram.