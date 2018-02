Policial consegue bênção Odair Moura, de 38 anos, aluno da Escola Superior de Sargentos de São Paulo, era ontem um dos mais de 2 mil policiais escalados para impedir que fiéis se aproximassem do papa durante seu trajeto de 6 km entre a Basílica de Aparecida e o Seminário Bom Jesus. A tarefa não foi fácil. Peregrinos carregavam bilhetes, fotos e ornamentos religiosos, na esperança de conseguir uma bênção particular. Alguns foram contidos pelos seguranças quando tentavam se aproximar do papamóvel.