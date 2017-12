Policial civil morre depois de tiroteio com ladrão em SP

Um investigador da policial civil morreu na manhã desta quarta-feira, 28, depois de um tiroteio, na Praça da Árvore, na zona sul da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, um homem estava roubando um automóvel quando foi surpreendido por policiais. Houve troca de tiros e o investigador foi atingido. Ele chegou a ser atendimento no pronto-socorro do Jabaquara, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu do local com um veículo roubado, segundo a PM.