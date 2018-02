Policial civil mata motoqueiro em suposta briga de trânsito na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma suposta briga de trânsito terminou com uma pessoa, a vítima, morta a tiros, e uma ferida, o autor dos disparos, por volta das 20 horas de sexta-feira, 17, na altura do nº 195 da avenida Thomas Morgan, no Jardim Lucélia, região do Grajaú, na zona sul de São Paulo.

Ao volante de um Gol preto e armado com uma pistola calibre 45, de uso restrito, um investigador do 101º Distrito Policial, do Jardim das Embuias, ao discutir com um motoqueiro, atirou várias vezes contra a vítima, que morreu no local. Um tiro acidental atingiu um dos pés do investigador, que ainda conseguiu dirigir por alguns quarteirões, mas acabou parando.

Acionados por testemunhas que viram o investigador ferido, policiais militares da 3ª Companhia do 50º Batalhão foram até o local e, sem saber do homicídio, socorreram o policial, que foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital do Grajaú. Minutos depois, ao serem informados sobre o assassinato, os policiais militares acabaram descobrindo que a pessoa socorrida por eles era o autor do crime.

Até as 4 horas desta manhã de sábado, 18, a identificação da vítima e do policial não foi informada pela polícia. O caso será registrado na Corregedoria da Polícia Civil, na região central de São Paulo.