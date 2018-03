Policial civil é morto com tiro na nuca no Grajaú

SÃO PAULO - Um escrivão de polícia de 46 anos foi assassinado com um tiro na nuca por volta da uma hora da madrugada desta segunda-feira, 21, na Estrada do Barro Branco, no Grajaú, zona sul da capital.

José Carlos Gomes era lotado no 101º Distrito Policial, no Jardim das Embuias, e foi encontrado por pedestres caído no chão, sem a arma que costumava portar. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital do Grajaú, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

O caso foi registrado no 85º Distrito Policial, no Jardim Mirna, pelo delegado Carlos Alberto Schio Filho, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).