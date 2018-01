Policial civil é morto a caminho do trabalho na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - O escrivão da Polícia Civil, Ivan de Souza Freitas, foi morto na manhã deste sábado, 13, durante uma tentativa de assalto na região do Jabaquara, na zona sul da capital. Segundo a polícia, ele estava de moto e, quando parou em um semáforo da avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, foi abordado por pelo menos dois criminosos.

A suspeita é de que os ladrões encontraram a funcional do policial e atiraram. Freitas estava a caminho do 3º DP de Diadema, no ABC Paulista, onde era plantonista.

Investigadores estão na região onde ocorreu o latrocínio para tentar encontrar câmeras de segurança que tenham gravado o crime.