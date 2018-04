Policial chantageia sobrinho de secretário O comerciante D.O., de 25 anos, sobrinho do secretário da Segurança, Antônio Ferreira Pinto, sofreu tentativa de extorsão de investigador da 2.ª Delegacia Seccional (Sul) identificado como Elton. A Corregedoria da Polícia Civil indiciou-o por concussão. O caso foi noticiado ontem pela Rádio Jovem Pan e ocorreu no fim de 2010. D. tem empresa que fornece chopeiras a bares. Ele recebeu telefonema de Elton ameaçando apreender chopeira de um bar e prendê-lo por falta de nota fiscal. Elton pediu R$ 10 mil pela chopeira.