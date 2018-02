Policial australiano admite uso indevido de gás contra brasileiro morto por Taser Os três tubos de gás de pimenta usados contra o estudante brasileiro Roberto Laudisio Curti momentos antes de sua morte, em 18 de março, em Sydney, na Austrália, foram aplicados pelo mesmo policial e em quantidade acima do permitido pelo regulamento da polícia australiana. Damien Ralph, de 28 anos, disparou cada tubo de gás por cerca de 4 segundos e a 30 cm do rosto do estudante - o regulamento diz que o jato deve ser aplicado por um segundo e a mais de 60 cm de distância. Ralph alegou não saber que o regulamento havia sido alterado e disse crer que "pessoas de pele clara são mais sensíveis ao gás pimenta". Laudisio morreu após receber disparos de eletrochoque de Taser.