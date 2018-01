Policial atropela duas pessoas em SP; uma delas morre

Um policial militar atropelou duas irmãs no Jaguaré, zona oete de São Paulo, na noite desta quinta-feira. A adolescente de 13 anos não resistiu ao ferimentos e morreu no hospital. Gláucia Cabral da Silva estava acompanhada da irmã, Graziela, 19, que também foi atingida e está internada, em estado grave. O atropelamento ocorreu às 21h16 desta quinta-feira, 26, no cruzamento da Avenida Jaguaré com Avenida Kenkiti Shimomoto. As irmãs atravessavam a Avenida Jaguaré quando foram atingidas por um automóvel Honda Fit em alta velocidade, conduzido pelo sargento Marcos Crispilho, do 16º Batalhão da Polícia Militar. O veículo ainda bateu contra um poste e uma árvore antes de parar. Gláucia morreu quando era atendida no pronto-socorro do Hospital Universitário. A irmã dela e o policial militar foram levados para o Hospital das Clínicas. A ocorrência está sendo registrada no 93º distrito Policial.