Policial à paisana evita assalto a posto de gasolina na zona leste de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um policial militar do 28º Batalhão, à paisana, baleou um criminoso, por volta das 23 horas de quarta-feira, 29, ao testemunhar um assalto ao posto de gasolina onde abastecia o carro, na rua da Passagem Funda, no Jardim São Carlos, região de Guaianazes, na zona leste de São Paulo.

O assaltante foi encaminhado ao pronto-socorro Tiradentes, onde continua internado. Outros dois bandidos fugiram a pé. Duas pistolas, uma delas de brinquedo, foram apreendidas pelo policial, que, juntamente com colegas do batalhão, encaminhou os dados da ocorrência para o plantão do 44º Distrito Policial, de Guaianazes.