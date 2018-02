Policiais serão investigados com rigor, diz Alckmin O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse ontem que a polícia trabalhou de maneira "rápida" e "integrada" no caso da ação dos PMs que resultou no assassinato de um jovem no Jaçanã, na madrugada de domingo. A morte revoltou moradores da região e traficantes teriam mandado queimar os dois ônibus.