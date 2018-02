Policiais são presos por achacar comerciantes Três inspetores, um delegado, um guarda municipal e um advogado foram presos ontem acusados de extorquir dinheiro de comerciantes em Carapebus, no norte do Rio. Segundo o Ministério Público, as investigações começaram em 2011, após denúncia. O guarda passava aos agentes policiais, da 122.ª DP, irregularidades nos comércios. O dono do estabelecimento, então, era preso e obrigado a pagar para ser liberado.