Policiais são baleados por suspeitos na Rodovia Castelo Branco

SOROCABA - Dois policiais militares foram baleados quando seguiam um veículo suspeito, na Rodovia Castelo Branco, em Sorocaba, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 5. Os PMs da Força Tática de Sorocaba seguiam pela rodovia, sentido capital, quando suspeitaram de um automóvel. Ao se aproximaram para a checagem das placas, os ocupantes fizeram disparos de fuzil.

Os tiros furaram o para-brisas da viatura e atingiram os dois policiais. Um sargento foi ferido no rosto e um soldado foi atingido no ombro. Os dois foram levados para o pronto-socorro do Hospital Regional de Sorocaba e não correm risco de morte.

De acordo com a PM, uma pesquisa revelou que o carro dos atiradores estava com placas "frias" e tem as características de um veículo usado em ataques a caixas eletrônicos. A Polícia Militar Rodoviária foi alertada, e as buscas pelos autores dos disparos continuam.