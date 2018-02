Policiais são baleados durante assalto em Sorocaba

Dois policiais militares que faziam segurança privada foram baleados durante um assalto nesta segunda-feira, 3, em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. O carro em que eles transportavam um malote com o dinheiro de uma empresa de carnes foi bloqueado por outro veículo e pelo menos quatro homens encapuzados desceram atirando. O policial que dirigia o carro, um soldado que estava de folga, foi atingido no peito e nas costas. O outro, um sargento aposentado, que ocupava o banco do passageiro, teve a perna perfurada por uma bala. Os criminosos pegaram o malote e fugiram.

O assalto aconteceu na Vila Fiori, zona norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos estavam num Astra vermelho, que havia sido roubado no sábado. Eles provavelmente sabiam do transporte do malote e que os responsáveis pela escolta seriam policiais. Os PMs não tiveram tempo de revidar aos tiros. Depois do assalto, mesmo ferido, o sargento foi até um bar e pediu ajuda. O policial foi levado ao Hospital Regional de Sorocaba e submetido a um procedimento de drenagem. No final da tarde, ele era considerado fora de perigo. O sargento foi levado a um pronto-socorro municipal e recebeu alta depois de medicado. O Astra usado pelos bandidos foi abandonado no Parque das Águas, na mesma região. De acordo com a PM, eles usaram outro carro para fugir. Até o início da noite ninguém havia sido preso. O valor roubado não foi revelado.