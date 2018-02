Policiais são alvo de dois atentados Um sargento da Polícia Rodoviária Estadual foi alvo de um ataque no início da noite de ontem, quando deixava o serviço em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo. Dois homens em um Voyage preto emparelharam com o carro do policial, na altura do km 39 da Rodovia Raposo Tavares, e disparam várias vezes. O sargento, que está há 23 anos na corporação, escapou ileso do ataque dos criminosos.