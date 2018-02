Policiais são afastados após levar atriz e cantora Thalma de Freitas para revista A atriz e cantora Thalma de Freitas, de 37 anos, quer processar os cabos Menezes e Rodrigues, do 23.º Batalhão da Polícia Militar, por abuso de poder, após ser levada na noite de anteontem, segundo ela sem necessidade, à Delegacia do Leblon, no Rio, onde ficou por quatro horas. Ela foi abordada na Avenida Niemeyer e diz que, mesmo após nada suspeito ter sido encontrado, foi levada para revista íntima. "Por que a loura revistada antes de mim não veio?", postou a atriz no Twitter. Os policiais já foram afastados pela PM e autuados por abuso de autoridade.