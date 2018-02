Policiais que escoltavam bando são condenados Quatro ex-policiais flagrados em novembro de 2011 escoltando três traficantes que tentavam fugir da Favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio, foram condenados na terça-feira. O ex-PM Flávio Mello dos Santos foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. Três ex-policiais civis receberam pena de 12 anos e 4 meses. Eles estão presos em Bangu 8. Os três traficantes tentavam ir para o morro de São Carlos, no centro, porque a Rocinha estava prestes a ser ocupada por forças de segurança do Estado.