Policiais que balearam juiz se entregam no Rio

Os policiais civis Bruno Rocha Andrade e Bruno Souza da Cruz se apresentaram no início da noite de ontem ao juiz Fábio Uchôa, do 4.º Tribunal do Júri do Rio, que havia decretado a prisão temporária dos dois. Os policiais são suspeitos de terem atirado no carro do juiz trabalhista Marcelo Alexandrino da Costa Santos, na madrugada do dia 2, ferindo o juiz, seu filho de 8 anos e a enteada de 11, na zona norte. Segundo o TJ, a prisão temporária é por 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30. Para o juiz, os policiais têm instinto homicida.