Policiais prendem dois com armas na Castelo Branco

Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 5º Batalhão Rodoviário apreenderam na terça-feira, 9, cinco armas de fogo ao abordarem dois veículos de passeio, ambos sem queixa de roubo ou furto, na Rodovia Castelo Branco.

Por volta das 14 horas, no trecho do município de Araçariguama, um Gol cinza foi parado pelos policiais na altura do quilômetro 44. Ao realizarem uma vistoria no veículo, os PMs localizaram dois fuzis, calibres 7.62 e ponto 30, e uma pistola calibre 9mm, armamento de uso restrito das Forças Armadas. As armas, todas desmontadas, estavam escondidas num compartimento, acionado por um dispositivo eletrônico, dentro do painel. Foram apreendidos também quatro carregadores para fuzil e dois para pistola. O motorista Walter Resende foi encaminhado à Delegacia de Araçariguama e autuado em flagrante.

São Roque

No final da noite de terça-feira, outras duas armas, uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 32, foram apreendidas com um auxiliar de serviços gerais, de 18 anos, que estava ao volante de um Gol prata. Segundo os policiais, o revólver estava escondido no filtro de ar do carro, enquanto a pistola era carregada pelo rapaz junto à cintura. O auxiliar teria participado, por volta das 21h30, de um assalto ao Auto Posto Borssato, localizado no quilômetro 48 da mesma rodovia. Segundo as vítimas, eram três os assaltantes, que levaram R$ 1. 800 do estabelecimento. Os outros dois assaltantes seguem foragidos. O

rapaz detido foi encaminhado para a Delegacia de São Roque.