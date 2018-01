Policiais obrigam adolescentes a dançar 'Rebolation' no Pará

A Corregedoria da Polícia Militar do Pará abriu investigação para saber quem são os integrantes da corporação que aparecem num vídeo na internet obrigando três adolescentes a dançar a música Rebolation. A divulgação das imagens no YouTube, segundo nota da PM, "deixou a tropa inteira constrangida".

As mães de dois adolescentes de 14 anos procuraram a Defensoria Pública para denunciar o caso e pediram ao Ministério Público abertura de processo.

A cena parece ter sido gravada nos fundos de uma delegacia, segundo observação de um militar da Corregedoria. Os adolescentes aparecem encostados em um muro, com as mãos na cabeça. "Vocês vão ficar cansados de tanto dançar. O trio do baculation, bora dançar!", diz um dos policiais militares, que parece segurar um aparelho celular. Outro policial determina que um dos jovens sorria enquanto dança.

Em nenhum momento da filmagem feita do celular é possível identificar os militares. Também não se sabe que tipo de crime os adolescentes teriam praticado para serem obrigados a dançar pelos PMs.

O advogado da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SPDDH), Marcelo Freitas, definiu o vídeo como um "ensaio de tortura" e "abuso de poder".