Policiais lideravam quadrilha no interior O delegado Daniel Paulo Radaeli, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Franca, no interior paulista, disse que está trocando informações com repartições da própria Polícia Civil de várias cidades para fechar o "quebra-cabeça" da quadrilha que explodiu caixas eletrônicos de dois bancos, em tentativas de furtos na madrugada de anteontem em Patrocínio Paulista. Nada foi levado, mas houve perseguição policial, trocas de tiros e três bandidos morreram.