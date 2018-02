Policiais ignoram lei e barram artistas na Paulista

O violinista Antônio de Souza, de 28 anos, disse que foi pressionado duas vezes por policiais fardados que trabalham na folga para a Prefeitura, com o objetivo de coibir o comércio ambulante irregular na região. As abordagens, segundo Souza, aconteceram no trecho entre as Ruas Augusta e Frei Caneca.

A reportagem testemunhou a segunda abordagem, no dia 4, quando Souza e dois músicos foram parados por dois soldados. Desta vez, os artistas levavam uma cópia do decreto que permite sua atividade e mostraram para os policiais, que foram consultar um capitão. PMs disseram que haviam recebido uma ordem errada de um tenente.

O ator Celso Reeks, que atua como um dos articuladores pelo direito do trabalho dos artistas, disse que eles são orientados a andar sempre com uma cópia do decreto. Segundo Reeks, os artistas querem se reunir com o comandante da Operação Delegada da região nos próximos dias.

Denúncia. Os artistas de rua que forem importunados por policiais poderão denunciá-los. Em nota, a Polícia Militar pede que os profissionais abordados liguem para o 190, telefone de emergência da corporação, ou para o 181, do Disque-denúncia.