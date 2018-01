Policiais flagram arrombamento de caixa eletrônico

Um criminoso foi detido e pelo menos dois conseguiram fugir, por volta da 1 hora desta terça-feira, 15, durante o arrombamento de um dos caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil localizada na altura do nº 60 da Avenida Campanella, em frente à Praça Dona Ana das Dores Carvalho, no Jardim Itapemirim, região de Cidade A.E. Carvalho, na zona leste de São Paulo.

Em patrulhamento, PMs da 3ª Companhia do 39º Batalhão desconfiaram da movimentação em frente o banco e se aproximaram. Os criminosos já haviam iniciado o processo de arrombamento e chegaram até a fixar cartazes de papel nos vidros do hall de entrada do prédio para simular uma reforma na agência e assim despistar eventuais testemunhas.

Pelo menos dois homens conseguiram fugir em um veículo escuro que, segundo testemunhas, seria um Vectra preto. Um terceiro homem tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido em flagrante. Não se sabe ainda se algo foi levado do caixa. O rapaz detido foi encaminhado para o 64º Distrito Policial, de Cidade A.E. Carvalho.