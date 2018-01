Policiais fazem festa com pagode e cerveja em delegacia de SP

Atualizada às 21h02

SÃO PAULO - Policiais da 5ª Delegacia Seccional de São Paulo (Leste) promoveram uma festa dentro da sala da delegada titular, Elaine Maria Biasoli, regada a samba e cerveja. O Estado teve acesso ao vídeo gravado por um policial que mostra parte da celebração.

É possível perceber que um grupo de pagode foi chamado para tocar no evento e a delegada, junto com uma policial e um investigador, sambam à vontade. A policial de cabelo preto ainda segura um grande copo de cerveja nas mãos. O investigador tenta segurá-la na cintura, mas é impedido por ela. Na sequência, as policiais se viram de costas e começam a sambar novamente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Corregedoria da Polícia Civil abriu investigação sobre a festa em maio. A investigação da Corregedoria terminou em junho e foi arquivada. Em nota, a Secretaria da Segurança informou que “a corregedoria concluiu que a festa aconteceu fora do horário de expediente e em local sem acesso ao público”. O Ministério Público Estadual informou que o Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial está analisando os vídeos. Inicialmente, teria havido irregularidade administrativa.

Nesta segunda-feira, 7, o Estado publicou outro vídeo de uma festa promovida dentro do Departamento de Narcóticos (Denarc). Um gogo-boy anão foi contratado para animar o evento, que era uma festa de aniversário de uma escrivã. O secretário Alexandre de Moraes classificou a comemoração como de "extremo mau gosto" e informou que a Corregedoria da Polícia Civil vai investigar o caso.