Policiais estouram galpão de armazenamento de drogas no ABC paulista

Julia Baptista, da Central de Notícias

SÃO PAULO- Policiais civis apreenderam cocaína e maconha por volta das 15h desta quinta-feira, 13, em um galpão de armazenamento de drogas no bairro Jardim Farina, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Durante a ação, um auxiliar de produção, de 28 anos, foi preso em flagrante.

No local, foram encontrados dois tijolos e dois sacos contendo cocaína, um tijolo de maconha, uma bolsa com 27 invólucros vazios para acondicionamento da droga e 14 cartuchos de calibre 380.

O auxiliar de produção foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CPD) local, onde permanece à disposição da Justiça.