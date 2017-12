Policiais especializados atenderão acidentes de trânsito com vítima

Por dia, ocorrem de 80 a 150 acidentes com vítimas na capital, segundo a Polícia Militar. Com a mudança, na opinião de especialistas, quem se envolver em acidentes terá relatórios técnicos detalhados sobre as causas e as eventuais responsabilidades. Essas informações poderão se úteis em processos judiciais.

Segundo o capitão Paulo Sérgio Oliveira, chefe da Divisão Técnico-Operacional do CPTran, as ocorrências de acidentes com vítimas serão direcionadas ao comando de trânsito pelo telefone 190 do Copom. A ideia é liberar para o combate à criminalidade os PMs que executavam a tarefa. "E os policiais de trânsito também cuidarão de qualquer ocorrência."