Policiais encontram dois corpos enterrados na zona leste de SP

SÃO PAULO - Dois corpos parcialmente enterrados foram encontrados por policiais militares em um terreno na Rua Forte de São Bartolomeu, na região da Vila Prudente, zona leste da capital paulista, na noite deste domingo, 1º.

Os policiais chegaram até local por volta das 19h55, após receberem uma denúncia anônima avisando sobre os corpos. Segundo a Polícia Militar, as vítimas eram do sexo masculino e uma delas foi achada já em estado de decomposição.

Como as vítimas foram achadas sem os documentos, os corpos ainda estão sem identificação. O caso foi registrado no 56º Distrito Policial (Vila Alpina) e as investigações devem contar com assessoramento do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).