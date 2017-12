Policiais descobrem mais um bingo na zona leste

Policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), auxiliados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar estouraram um bingo que funcionava no sobrado nº 895 da Rua Tobias Barreto, na Mooca, zona leste de São Paulo, no final da noite de quinta-feira, 4. Segundo o tenente Aládio Palmieri, o imóvel usado para abrigar a jogatina contava com um circuito de TV que captava imagens externas do sobrado.

"Quando chegamos no local, percebemos a movimentação dentro do sobrado, apertamos a campainha, mas ninguém apareceu. A porta só foi aberta no momento em que perceberam que iríamos realizar o arrombamento", relatou o tenente.

No local foram apreendidas 28 máquinas de videobingo e R$ 740,00 em dinheiro. Quatro apostadores e duas mulheres, que disseram ser gerentes da casa de jogos, foram encaminhados para o plantão do 57º Distrito Policial, do Parque da Mooca.