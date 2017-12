Policiais deficientes vão ao plenário de cadeira de rodas Na tarde do último dia de julgamento, as primeiras filas de cadeiras do plenário ficaram ocupadas por policiais deficientes físicos, que resolveram participar para pressionar os jurados. Cinco deles estavam em cadeiras de roda. Ao todo, estavam presentes 20 policiais da Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo.