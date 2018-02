Policiais dão expediente na Corregedoria da PM Os 10 policiais militares suspeitos de envolvimento na gravação do vídeo que mostra dois assaltantes baleados sendo humilhados foram identificados e estão à disposição da Corregedoria da PM, disse o órgão. Os PMs cumprem expediente interno na Corregedoria, onde devem ficar até a investigação do caso ser concluída ou se forem autorizados a sair. As imagens, feitas em 2008, na zona leste, mostram um dos ladrões agonizando enquanto policiais ironizam a situação. A dupla havia sido surpreendida após assalto.