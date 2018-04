Policiais confundem rapadura com crack Policiais civis de Ourinhos (SP) confundiram rapadura com crack e prenderam a professora Angélica Jesus Batista, de 26 anos. Ela foi presa no fim de semana, quando o ônibus em que viajava, de São Paulo para Ourinhos, foi parado na base da Polícia Rodoviária em Santa Cruz do Rio Pardo, no centro oeste paulista. A professora explicou que transportava um tablete de dois quilos de rapadura que comprou na Bahia para dar ao namorado. Indignada, ela registrou boletim de ocorrência no plantão policial de Ourinhos.