Policiais civis são presos por extorsão na zona norte de SP

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

Dois policiais civis do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) foram presos por volta das 22h30 de terça-feira, 20, por suspeita de extorquirem um suspeito de tráfico de drogas na Avenida Roland Garros, na Vila Gustavo, zona norte de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, policiais da Corregedoria receberem uma denúncia anônima sobre um caso de extorsão e decidiram seguir para o local denunciado, onde encontraram o investigador Ivair Donizete de Paula, de 45 anos, e o policial civil Marcelo Rosa Pinto, de 33, com dois suspeitos de tráfico de drogas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os policiais afirmaram que efetuaram as prisões em flagrante e aguardavam um suposto comprador da droga, porém não souberam explicar o motivo de não terem apresentado a ocorrência na delegacia.

Questionado pelos policiais da Corregedoria, o desempregado Caio Gomes Almeida, de 25, afirmou que os policiais pediram R$ 5 mil para que sua companheira, uma estudante de 19 anos, não fosse detida. Apesar disso, ele confessou ser o proprietário dos 972 gramas de cocaína apreendidos pelos policiais.

A estudante confirmou a versão de Almeida. Com isso, os envolvidos foram presos e encaminhados para o plantão da Corregedoria. Os documentos, as armas e o veículo usados pelos policiais foram apreendidos.