Policiais civis são presos com 308 kg de cocaína Três policiais civis, entre eles dois investigadores do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) da capital, foram presos pela Polícia Federal na madrugada de ontem com 308 kg de cocaína desviados do departamento. Os policiais davam cobertura a dois traficantes.