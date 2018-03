Policiais civis matam federal em tiroteio Os policiais federais Jorge Washington Cavalcanti de Albuquerque e Silvio Romero Moury Fernandes dos Santos foram baleados por policiais civis que os confundiram com traficantes na BR-232, no Recife. Albuquerque morreu. A dupla havia prendido um traficante de cocaína e o levou para o encontro com o suposto comprador. No local, estavam os outros policiais - que trabalhavam na mesma operação.