Policiais apreendem arsenal escondido em caminhão na zona leste

SÃO PAULO - A Polícia Civil apreendeu um arsenal encontrado dentro de um compartimento secreto na carroceria de um caminhão na Avenida Assis Ribeiro, em Cangaíba, na zona leste da capital paulista, na tarde desta terça-feira, 2. Dois homens foram presos e os policiais suspeitam que as armas teriam sido usadas em ataques a dois carros-fortes no sul de Goiás, na segunda, 1º, em que três vigilantes morreram.

Segundo a Polícia Civil, as investigações permitiram interceptar o deslocamento do arsenal, possivelmente usado no crime. O material estava escondido em três caixotes e continha, ao todo, seis fuzis, um rifle antiaéreo calibre .50, uma pistola calibre 9 mm, explosivos, munições, coletes à prova de balas, uniformes táticos, máscaras, rádios comunicadores e uma quantia de R$ 710 mil.

Duas bombas equipadas com superímãs também foram encontradas com os criminosos. “Isso permite fixar o artefato na lataria de um carro-forte para deixar mais preciso o local da explosão”, afirmou o delegado Gilberto Salles, titular da Delegacia de Investigações sobre Roubo a Condomínio (4ª Patrimônio) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dois homens, Rodolfo Teixeira, de 34 anos, e Jailson Barros de Almeida, de 40, foram presos. Eles conduziam um caminhão, modelo Ford Cargo, carregado de caixotes plásticos vazios, afirmam os policiais. Ao verificarem a carroceria do veículo, o compartimento secreto foi descoberto.