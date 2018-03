Policiais apreendem 200 quilos de cocaína em Cabreúva

Ricardo Valota, do estadão.com.br

Agentes da 1ª Delegacia Seccional, do Centro da capital paulista, apreenderam nesta quinta-feira, 18, cerca de 200 quilos de cocaína na cidade de Cabreúva, interior do estado.

Os policiais se passaram por traficantes e negociaram a compra da cocaína durante três meses. Para despistar os bandidos e mostrar que tinham como pagar pela droga, os agentes mostraram escrituras de casas e de outros bens.

Carlos Garcia, de 64 anos, foi preso na Rodovia Anhanguera quando transportava a droga em um caminhão. Ele levou os investigadores até um sítio em Cabreúva onde estariam os outros traficantes. Lá houve tiroteio e os demais membros da quadrilha conseguiram fugir.

No local, os policiais encontram um fuzil, uma metralhadora e quatro granadas. Parte do entorpecente estava guardada em tabletes, e, segundo a polícia, veio do Paraguai. Produtos usados na mistura da cocaína para aumentar a quantidade também foram apreendidos.