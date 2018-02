Policiais acusados de extorsão são presos

A Corregedoria da Polícia Civil prendeu quatro policiais do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) acusados de sequestrar, no dia 28 de junho, dois ônibus com sacoleiros e exigir R$ 100 mil. Eles estavam foragidos desde 25 de outubro, após a Justiça decretar a prisão preventiva do grupo. O processo administrativo disciplinar que pode exonerá-los do cargo deve ser instaurado nas próximas semanas. Ontem, seus advogados não foram localizados.