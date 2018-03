Uma busca e apreensão feita com autorização da Justiça localizou na clínica um galão do perfluorocarbono, sem que o hospital declarasse o uso.

Fernandes afirmou que as responsabilidades do hospital e da clínica serão avaliadas também no relatório que vai apontar as responsabilidades criminais no caso. A clínica RMC e o hospital informaram que colaboram com a polícia e que aguardam uma definição da polícia. / R.B.