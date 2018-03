Polícia vai cruzar origem das ligações de Cadu e caminho do carro de Iasi

SÃO PAULO - As informações gravadas pelo sistema de rastreamento do carro do estudante Felipe Iasi, de 23 anos, serão cruzadas com a ligações feitas por Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, o Cadu, de 24 anos, na noite do assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas, 53 anos, e seu filho Raoni, 25 anos. A Polícia Militar investiga possíveis contradições dos depoimentos dos dois suspeitos de participar do crime em Osasco.

Os policiais receberam nesta segunda-feira, 22, o resultado do rastreador do seguro do carro de Iasi - que levou Cadu até a chácara de Glauco. As informações gravadas no sistema de rastreamento serão cruzadas com a origem das ligações feitas por Cadu, de acordo com a Polícia Militar(PM), para verificar se as chamadas foram realizadas dentro do automóvel ou de algum outro ponto próximo à casa das vítimas.

Segundo o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), Marcos Carneiro Lima, as informações dadas por Iasi e Nunes são antagônicas. Carneiro Lima afirma ser estranho o estudante sair da cena do crime, seguir até a sua casa e deixar o carro em uma rua próxima a sua casa. "É estranho porque a Polícia chegou ao carro na rua, mesmo ele tendo lugar para guardar na garagem. Isso indica que pode haver mais contradições", ressalta o diretor.

"Tivemos nesta tarde o resultado do rastreador do seguro do carro de Iasi. Quando recebermos outros resultados do percurso feito pelo estudante ao sair da chácara do cartunista, faremos o cruzamento das informações do carro com a localidade de onde Cadu realizou duas ligações para a Polícia", completou Lima.