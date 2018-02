Polícia usa testemunhas para flagrar motoristas A Polícia Militar planejava começar ontem a usar o testemunho de policiais e até de cidadãos comuns para provar a embriaguez de motoristas. Na capital, a primeira blitz da lei seca após o endurecimento da legislação - novo texto foi sancionado anteontem pela presidente Dilma Rousseff - ocorreu na Avenida Guarapiranga, na zona sul. Até as 23h, no entanto, nenhum motorista havia sido flagrado bêbado. A multa para quem dirige sob efeito de álcool passou a R$ 1.915,40. A lei permite que, além do bafômetro e do exame de sangue, testemunhas possam comprovar a bebedeira.