Polícia usa balas de borracha na cracolândia, no centro de SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar utilizou balas de borracha, no centro de São Paulo, por volta das 16h30 desta quinta-feira, 5, para espantar cerca de 100 usuários de crack que estavam no entorno da praça Princesa Isabel, a 150 metros do ponto central da cracolândia.

A operação para dispersar os viciados utilizou viaturas da Força Tática, carros do Batalhão da região e contou com apoio da Cavalaria e da Guarda Civil Municipal.

Os craqueiros foram empurrados pela Avenida Duque de Caxias até a Alameda Barão de Limeira, onde se dispersaram.

Cerca de meia hora depois, um grupo com cerca de 50 pessoas voltou a se aglomerar na Avenida Rio Branco, ao lado da Praça Princesa Isabel. A PM novamente usou a força contra o grupo, que correu em direção à Rua Aurora.

