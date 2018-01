Polícia troca tiros com suspeitos na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar trocou tiros com bandidos na tarde desta segunda-feira, 17, na Avenida Washington Luís, perto do Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo. Segundo a PM, os policiais suspeitaram dos ocupantes de dois carros que transitavam na via por volta das 13 horas. A polícia tentou abordá-los, mas eles não obedeceram o pedido para parar os carros. Houve perseguição e troca de tiros no meio da via.

Em seguida, o grupo abandonou os carros e fugiu a pé. O helicóptero Águia foi chamado para atender ocorrência e sobrevoou o local até as 14 horas, mas nenhum dos homens foi encontrado. A PM não soube informar quantas pessoas pertenciam ao bando. Ninguém foi preso e a ação não deixou feridos, segundo a PM. A ocorrência será registrada no 27.º Distrito Policial, em Campo Belo.