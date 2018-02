Polícia troca tiros com quadrilha de assaltantes na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Dois bandidos foram baleados de raspão e quatro suspeitos foram presos, por volta das 2 horas desta madrugada de terça-feira, 19, após uma perseguição e troca de tiros entre a quadrilha e agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) nas marginais do Pinheiros e Tietê, na capital paulista.

O tiroteio entre parte do bando, que estava em um caminhão roubado, e os policiais ocorreu junto à Ponte da Vila Guilherme, região norte da cidade. O motorista do caminhão, segundo os policiais, foi abordado na Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte João Dias, na zona sul. Levado para o cativeiro, o caminhoneiro foi liberado pelos criminosos e acionou a polícia.

Quatro suspeitos de pertencerem à mesma quadrilha foram detidos em um veículo por volta das 4h30. Os dados da ocorrência foram encaminhados para a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na zona norte.